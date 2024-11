Com mais de 50 policiais, operação prende líder de facção do Acre na Paraíba e mais oito pessoas

A Operação Chave Mestra, que tem como objetivo combater o crime organizado, foi realizada na manhã desta terça-feira (19) e cumpriu nove mandados de prisão e 14 de busca e apreensão nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Plácido de Castro e na Paraíba.

Entre os detidos está um dos líderes de facção, que atualmente residia na Paraíba. Durante o cumprimento de outro mandado de busca e apreensão, um dos alvos foi preso em flagrante por obstrução da Justiça, ao quebrar o próprio celular na tentativa de impedir o acesso ao conteúdo e dificultar as investigações para a descoberta de novos crimes e identificação de outras pessoas.

A operação foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em parceria com a Polícia Militar.

O nome da operação, Chave Mestra, faz referência ao desdobramento das investigações que tiveram início após a apreensão do celular de um integrante de uma facção criminosa. O conteúdo do aparelho revelou informações sobre a atuação da organização, permitindo a identificação de novos integrantes e a expansão das investigações.

A operação contou com o envolvimento de promotores de Justiça do Gaeco e a colaboração de mais de 50 policiais militares.