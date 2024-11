‘Com o manto do mengão’: Gladson e Ney confirmam data para jogo do Flamengo no Acre; VEJA

O governador Gladson Cameli e o secretário de Esportes do Acre, Ney Amorim, confirmaram a data do jogo do Flamengo no estado: 24 de novembro.

A equipe do Rio de Janeiro vem ao estado para um jogo inaugural do Estádio Arena da Floresta, que será entregue após uma revitalização.

Gladson e Ney participaram de uma reunião com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Durante o encontro, foi firmado o compromisso de trazer o elenco principal para a abertura do Campeonato Carioca no Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.