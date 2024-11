Com oito clubes, Campeonato Acreano 2025 já tem data de início definida; veja detalhes

A data para o início do Campeonato Acreano de 2025 já tem data definida. A Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) definiu que o campeonato inicia no dia 25 de janeiro, com dois jogos: Independência x Vasco, Rio Branco x São Francisco.

A informação foi divulgada pelo site PHD Esporte Clube. Segundo o site, as oito equipes irão jogar entre si em um turno único e os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais. O primeiro colocado enfrenta o 4º e o 2º joga contra o 3º em duelos únicos. Os vencedores disputam o título em uma única partida.

Os clubes que participarão da competição são: Adesg, Galvez, Humaitá, Independência, Plácido de Castro, Rio Branco-AC, São Francisco e Vasco-AC. As partidas do Estadual acontecerão às quartas e sábados.