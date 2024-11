Com presença de Jorge Viana, PT realiza 1º encontro após as eleições com espaço para filiações

Após as eleições de 2024, a cúpula municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) realiza o seu primeiro encontro em Rio Branco, no próximo dia 23 de novembro.

O evento será no Auditório do Senac, a partir das 8h. Uma das presenças confirmadas é a do ex-governador e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, que se destaca como uma das maiores lideranças do partido no Acre.

A reportagem do ContilNet teve acesso, com exclusividade, à programação do encontro. Na agenda, consta uma homenagem aos candidatos pelo partido nas últimas eleições, além de uma apresentação feito por Jorge Viana sobre os avanços do Governo Lula no Acre.

Além de Viana, representantes de outros partidos vão integrar a mesa de discussões do encontro, como lideranças do PV, PCdoB, PSOL e Rede. Também está confirmada a presença da presidente da Central Única de Trabalhadores (CUT), Edmar Batistela.

O único vereador eleito pela sigla em Rio Branco, André Kamai vai conduzir uma apresentação sobre a realidade do Acre, com outros debatedores.

Além das discussões, o encontro também terá espaço para novas filiações, além de apresentação cultural.