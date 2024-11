Com TDAH, MC Livinho comemora ao ler um livro inteiro pela primeira vez

MC Livinho, 29, utilizou as redes sociais para compartilhar que leu um livro inteiro pela primeira vez. O cantor, possui o diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, ou simplesmente TDAH.

“Gostaria de compartilhar com vocês essa gratificação que eu tive, de terminar de ler um livro. Consegui terminar de ler um livro. Quem me conhece, meu público e meus fãs sabem que eu tenho TDAH com hiperatividade. Então, é muito difícil”, compartilha.

Em seguida, ele relata que todas às vezes que tentou começar um livro, ele não conseguiu chegar ao fim da produção. “Foram trezentas páginas. Esses dois meses atrás, eu consegui terminar de ler esse livro e o nome do livro… eu não lembro mais. Não lembro nem o que falava o livro, mas sei que eu terminei de ler”, finaliza, dizendo que não se recorda do título do livro.

Entenda o que é TDAH

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, conhecido como TDAH, é um transtorno neurobiológico genético que se destaca pela presença de sintomas que envolvem a dificuldade em manter a atenção em tarefas específicas, inquietação constante e impulsividade.

As principais características do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade são: desatenção, hiperatividade e impulsividade.

Segundo os dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA), a prevalência global do transtorno varia entre 5% e 8%. Já 3% a 5% das crianças de todo o mundo possuem o transtorno.

Além disso, aproximadamente 70% das crianças afetadas pelo transtorno apresentam pelo menos uma outra condição médica simultaneamente, enquanto pelo menos 10% delas enfrentam três ou mais condições concomitantes.