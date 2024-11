Concurso ANM tem edital publicado para 220 vagas; até R$13,8 mil

Analista administrativo

Administração

DF: duas vagas

Administração, economia, contabilidade e direito

AM: uma vaga

BA: uma vaga

DF: dez vagas

MG: uma vaga

PA: uma vaga

PE: uma vaga

SP: uma vaga

CE: uma vaga

GO: uma vaga

MT: uma vaga

Arquivologia

DF: uma vaga

Contabilidade

DF: três vagas

Direito

DF: três vagas

Engenharia civil (especialização em Segurança do Trabalho)

DF: uma vaga

Engenharia elétrica (especialização em Segurança do Trabalho)

DF: uma vaga

Jornalismo, relações públicas ou comunicação organizacional

DF: duas vagas

Pedagogia

DF: uma vaga

Publicidade e propaganda, design gráfico ou desenho industrial

DF: uma vaga

Analista – qualquer área de formação

DF: cinco vagas

Relações Públicas ou comunicação organizacional

DF: uma vaga.

Com exceção do cargo de analista administrativo, que aceita qualquer área de formação, todos os demais cargos exigem nível superior nas áreas indicadas no edital.

Algumas das carreiras podem ainda exigir registro no respectivo órgão de classe.

O salário inicial do analista administrativo aprovado no concurso ANM será de R$11.527,94.

O valor é composto pela soma da remuneração com o auxílio-alimentação de R$ 1 mil.

Especialista em recursos minerais

Comunicação

DF: uma vaga

Direito

DF: quatro vagas

Direito (foco em outorga)

DF: uma vaga

Economia ou contabilidade

DF: uma vaga

Engenharia ambiental, florestal ou biologia

DF: uma vaga

ES: uma vaga

SC: uma vaga

Engenharia de minas

AL: duas vagas

AM: duas vagas

AP: uma vaga

BA: sete vagas

CE: três vagas

DF: três vagas

ES: duas vagas

GO: quatro vagas

MA: uma vaga

MG: sete vagas

MS: duas vagas

MT: três vagas

PA: oito vagas

PB: duas vagas

PE: uma vaga

PI: três vagas

PR: duas vagas

RJ: duas vagas

RN: duas vagas

RO: duas vagas

RS: três vagas

SC: uma vaga

Criciúma SC: duas vagas

SE: uma vaga

SP: uma vaga

TO: três vagas

Engenharia de minas (Correicional)

DF: duas vagas

Geologia

AL: uma vaga

AM: duas vagas

AP: uma vaga

BA: duas vagas

DF: duas vagas

ES: uma vaga

GO: três vagas

MA: duas vagas

MG: quatro vagas

MS: duas vagas

MT: uma vaga

PA: duas vagas

PE: uma vaga

PI: duas vagas

PR: uma vaga

RO: duas vagas

RR: duas vagas

RS: uma vaga

SE: uma vaga

SP: duas vagas

TO: uma vaga

Geologia, geografia, geofísica, engenharia de minas, agronômica, florestal, civil. ambiental, arquitetura ou TI

DF: duas vagas

Especialista em qualquer área de formação (fiscalização e distribuição de receitas)

BA : quatro vagas

DF : 19 vagas

MG: nove vagas

PA : cinco vagas

SC: duas vagas

Especialista em qualquer área de formação (suporte à gestão, estratégia e governança)

DF: seis vagas

TI – Ciência de dados

DF: cinco vagas

TI – governança e inovação

DF: quatro vagas

TI – operações

DF: seis vagas.

Com exceção dos cargos de especialista nas especialidades “qualquer área de formação em fiscalização e distribuição de receitas” e “suporte à gestão, estratégia e governança”, cuja exigência é o nível superior em qualquer área, todas as demais carreiras exigem formação específica nas áreas indicadas no edital.

Algumas das áreas podem ainda exigir o registro no respectivo conselho de classe.

O salário do especialista será de R$13.828,38. O valor é composto pela soma da remuneração com o auxílio-alimentação de R$ 1 mil.

Inscrições do concurso ANM

Os interessados no concurso ANM poderão realizar as respectivas inscrições entre os dias 28 de novembro a 17 de dezembro.

As inscrições deverão ser feitas no portal da banca Cebraspe.

Para confirmar a inscrição, o candidato do concurso ANM deverá efetuar o pagamento de uma taxa de R$160.

Haverá a isenção do valor da taxa para inscritos no CadÚnico e para doadores de medula óssea.

O período de solicitação de isenção do valor da taxa ficará aberto pelo mesmo período de inscrição. Ou seja, entre os dias 28 de novembro e 17 de dezembro.

Resumo concurso ANM

Instituto: Agência Nacional de Mineração

Situação atual: edital publicado

Banca: Cebraspe

Cargos: analista e especialista

Escolaridade: nível superior

Vagas: 220

Remuneração: de até R$13.828,38

Inscrição: 28 de novembro a 17 de dezembro

Provas: 16 de fevereiro de 2025

Provas e etapas do concurso ANM

Conforme indicado no edital, os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, discursivas, avaliação de títulos e curso de formação.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2025.

As provas objetivas contarão com 120 itens no modelo CERTO ou ERRADO. Cada resposta correta valerá um ponto, enquanto as respostas em desacordo com o gabarito oficial valerão um ponto negativo (ou seja, uma questão errada anulará uma questão correta).

Serão exigidos conhecimentos nas seguintes áreas:

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Noções de Direito Constitucional (exceto para os inscritos nos cargos de analista e especialista em Direito)

Noções de Direito Administrativo (exceto para os inscritos nos cargos de analista e especialista em Direito e especialista em qualquer área de formação na especialidade de fiscalização e distribuição de rendas)

Noções de Informática (exceto para inscritos nas áreas de TI)

Ética, transparência e controle social

Regulação e agências reguladoras (exceto para inscritos nas áreas de analista em qualquer área de formação e cargos de especialista nas áreas de comunicação e direito com foto de atuação em outorga)

Legislação – Decreto-lei nº 227/1967 e Decreto-lei nº 7.841/1945 (Código de Águas Minerais) – apenas para cargos de especialista

Legislação: Lei nº 13.848/2019, Lei nº 13.575/2017 e Decreto nº 9.587/2018

Noções de Direito Minerário (apenas para os cargos de especialista)

Raciocínio lógico e quantitativo; e

tópicos de conhecimentos específicos da área desejada.

Será reprovado na prova objetiva do concurso ANM o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais P1;

b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Prova discursiva concurso ANM

Para o cargo de analista, a etapa consistirá na redação de um tema de atualidades. O texto deverá ser respondido em até 30 linhas. Valor da etapa: 20 pontos.

Para o cargo de especialista, a etapa consistirá em uma questão discursiva acerca de conhecimentos específicos relacionados ao cargo/especialidade, a ser respondida em até 45 linhas. Valor da etapa: 30 pontos.

Para ser considerado aprovado na etapa, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 15 pontos.

O concurso ANM terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final. A validade da seleção poderá ser prorrogada, uma única vez, por igual período.