Concurso da Educação, acreana morta na Bahia, acidente com militar; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de relembrar as principais notícias da semana. O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você ficar por dentro de tudo. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Homem é sequestrado, torturado e morto a tiros em Rio Branco; corpo foi encontrado em ramal

José Maurício da Silva Roque, de 29 anos, foi encontrado com os braços e pernas amarrados, com sinais de tortura e executado com vários tiros na tarde desta segunda-feira (11), no km 1 do Ramal da Cruz Milagrosa, no km 7 da AC-90, na Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Acusada de matar mulher após desentendimento em bar de Rio Branco se entrega à policia

Soleida Morais de Lima, de 37 anos, conhecida popularmente como “Sol”, se entregou à Polícia Militar após receber ameaças de morte de uma facção criminosa, logo após ela ser mencionada como possível executora de Maria de Fátima de Lima Silva, de 22 anos, que foi morta em um bar, na noite deste domingo (10), na Rua Foca, no bairro Ilson Ribeiro, na região do Calafate, em Rio Branco.

TERÇA-FEIRA

Candidatos do concurso da Educação terão prazo maior para enviar videoaula exigida no edital; veja mais

O deputado estadual e presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Gilberto Lira (UB), anunciou durante sessão nesta terça-feira (12), que os candidatos do chamado ‘maior concurso da Educação’, terão um prazo maior para enviar a videoaula, exigida no edital.

ENQUETE: quem você acha que deve ser o novo presidente da Câmara de Rio Branco?

Com o resultado das eleições municipais deste ano, os vereadores eleitos começam a se articular para a disputa da cadeira da Presidência da Câmara de Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

Dr. Nogueira é exonerado do cargo de secretário de Saúde de Rio Branco; veja quem assume

O médico Eliatian da Silva Nogueira foi exonerado do cargo de secretário municipal de Saúde. A nomeação foi publicada na edição desta quarta-feira (13) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Acreana de 20 anos é encontrada morta em baixo de viaduto na Bahia; veja o que se sabe

Foi encontrada sem vida nas proximidades da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), em Vitória da Conquista, a jovem Sarah Liandra Nascimento de Araújo, de 20 anos, na madrugada desta quarta-feira (13).

QUINTA-FEIRA

Telão do Terminal Urbano de Rio Branco exibe filme pornô e cena viraliza nas redes

Nesta quinta-feira (14), o telão que exibe os horários de chegada dos ônibus no Terminal Urbano de Rio Branco exibiu cenas de um filme pornô.

Acreano morto em confronto com a polícia no Piauí queria fundar facção do Acre no estado

Na última sexta-feira (8), um acreano foi morto no Piauí em confronto com a polícia durante uma Operação do Departamento de Narcóticos do Piauí (DENARC).

SEXTA-FEIRA

URGENTE: Caminhão do exército cai de ribanceira na BR-364 e mata militar do Acre

A Polícia Rodoviária Federal fez o registro no início da tarde desta sexta-feira (15), de um gravíssimo acidente de trânsito, em que um caminhão do exército brasileiro com vários militares na parte de trás caiu em uma ribanceira na ponte do Caracol as margens da BR-364. Na ocorrência, um deles morreu esmagado pelo veículo.

Grupo com mais de 50 homens armados invade terras e moradores temem ‘banho de sangue’

Um coletivo anônimo de pessoas fez uma denúncia exclusiva ao ContilNet sobre um grupo armado que teria invadido parte do Seringal Sacado, no Ramal da Nova Olinda, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.