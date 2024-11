Concurso IBAMA: extrato de edital publicado para 75 vagas temporárias

Foi publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira (19/11), o extrato de edital do concurso IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) para temporários! São ofertadas 75 vagas, em caráter temporário, para os cargos de Brigadista, Chefe de Esquadrão e Chefe de Brigada. O salário inicial é de até R$ 3.300,00.

O extrato é um resumo do edital do certame que será publicado em breve no portal do IBAMA.

O período de inscrição varia de acordo com a lotação, confira, abaixo, a distribuição das vagas e iscrições por lotação:

Os salários iniciais serão os seguintes:

Brigadista Pronto Emprego de Manejo Integrado do Fogo: R$ 1.980,00;

Chefe de Esquadrão Pronto Emprego de Manejo Integrado do Fogo: R$ 2.640,00; e

Chefe de Brigada Pronto Emprego de Manejo Integrado do Fogo: R$ 3.300,00.

Já as atribuições dos cargos são as seguintes:

Brigadista – Executar atividades relacionadas ao manejo integrado do fogo, tais como: prevenção, uso do fogo, monitoramento, preparação e combate aos incêndios florestais, ficando à disposição para atuar em nível nacional, à qualquer tempo.

Chefe de Esquadrão – Comandar os brigadistas do esquadrão nas atividades, elaborar e executar os planos de trabalho do esquadrão e zelar pela manutenção dos equipamentos, materiais e veículos da brigada, ficando à disposição para atuar em nível nacional, à qualquer tempo.

Chefe de Brigada – Executar as atividades administrativas referentes à brigada, coordenar a hierarquia de comando de chefes de esquadrão e brigadistas e executar as demandas encaminhadas pelo supervisor de brigadas e pelo coordenador do Prevfogo no estado, ficando à disposição para atuar em nível nacional, à qualquer tempo.

O tempo de contrato será de 2 anos, prorrogável por mais 1 ano.

Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial:

Concurso IBAMA – efetivos

No início de julho foi publicada em Diário Oficial, autorização do novo concurso IBAMA para efetivos, inicialmente ofertando 260 vagas.

Porém, no início de agosto, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, enviou um ofício ao MGI solicitando o aumento da oferta de vagas para o certame, e no final de agosto o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a ampliação para 460 vagas no quadro de pessoal do Ibama.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Analista Administrativo: 130 vagas; e

Analista Ambiental: 330 vagas.

Os cargos exigem nível superior de formação e possuem salário inicial de R$ 8.817,70.

Vale destacar que, com o acréscimo de oportunidades, o prazo de contratação de banca foi estendido e tem previsão de acontecer ainda neste mês de novembro.

A previsão do Ibama é que o edital de abertura seja publicado até o final de fevereiro de 2025, quando vence o prazo legal previsto na portaria que autorizou a seleção.

Salários do concurso IBAMA

Os aprovados no concurso IBAMA para os cargos de Analista farão jus ao salário inicial de R$ 8.817,72 (classe A, padrão I).

O valor é composto pelo vencimento base de R$ 5.145,72 e a gratificação de desempenho de R$ 3.672,00.

Além disso, os novos servidores irão receber diversos benefícios, como:

Auxílio alimentação: R$ 658,00

Auxílio transporte

Auxílio creche/escolar: R$ 321,00

Auxílio natalidade: R$ 649,25

Plano de saúde: R$ 232,76

Gratificação natalina: R$ 5.878,48

Resumo do concurso IBAMA