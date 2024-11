Concurso MPU: iniciais de até R$ 17,7 mil? Confira os salários e benefícios

O concurso MPU (Ministério Público da União) será realizado em breve e os salários atrativos têm atraído o interesse de muitos concurseiros por esta oportunidade!

Vale lembrar que o extrato do contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) já foi publicado e, assim, a abertura da seleção pode ocorrer a qualquer momento. De acordo com o órgão, a previsão é que o edital seja publicado ainda em novembro de 2024.

Segundo o projeto básico, as oportunidades irão contemplar os cargos de Analista e Técnico Judiciário em diversas áreas de especialidade.

Confira, a seguir, detalhes dos salários e benefícios recebidos pelos servidores do MPU e acelere sua preparação para esta oportunidade!