Concurso TRE Acre tem inscrições encerradas; provas em dezembro

O concurso TRE AC está em andamento. As inscrições foram encerradas no dia 18 de julho de 2024. Além disso, o TSE adiou as provas para o dia 8 de dezembro de 2024.

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre está ofertando oportunidades para analista judiciário nas áreas judiciária, administrativa e apoio especializado nas especialidades de contabilidade, arquivologia, engenharia civil e tecnologia da informação.

Também tem vagas para Técnico Judiciário na área administrativa e de apoio especializado para a especialidade de programação de sistemas.

Análise do edital Unificado: vagas para TRE AC

Acompanhe os comentários feitos pelos mestres do Gran:

Concurso TRE AC: remuneração e benefícios

O edital do concurso TRE AC indica os seguintes valores referentes a remuneração inicial:

Analista Judiciário (todas as especialidades): R$ 13.994,78;

Técnico Judiciário: R$ 8.529,65.

Benefícios

Os servidores também terão acesso a:

Auxílio Alimentação – R$ 1.393,10; e

Assistência pré-escolar – R$ 1.178,82.

Remuneração em 2025

Vale lembrar que, a partir de fevereiro de 2025, as parcelas remuneratórias dos servidores do judiciário receberão o último aumento previsto pela Lei 14.523 de 2023, totalizando em 6,13%.

Assim, o valor total da remuneração para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, serão os seguintes:

Técnico Judiciário (todas as especialidades, menos Agente de Polícia Judicial): R$ 9.052,54

Analista Judiciário (todas as especialidades, menos Oficial de Justiça): R$ 14.852,66

Concurso TRE AC: estrutura remuneratória

Confira abaixo as tabelas de estrutura remuneratória previstas para o ano de 2025. Nelas, você encontrará o detalhamento de cada uma das parcelas que compõe a remuneração dos servidores do TRE AC.

*Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) é devida a todos os cargos independente da área de atuação;

Técnico Judiciário

Classe/Padrão Vencimento GAJ Remuneração Total C/13 R$ 5.663,47 R$ 7.928,86 R$ 13.592,33 C/12 R$ 5.498,51 R$ 7.697,91 R$ 13.196,42 C/11 R$ 5.338,36 R$ 7.473,70 R$ 12.812,06 B/10 R$ 5.182,87 R$ 7.256,02 R$ 12.438,89 B/9 R$ 5.031,91 R$ 7.044,67 R$ 12.076,58 B/8 R$ 4.760,56 R$ 6.664,78 R$ 11.425,34 B/7 R$ 4.621,90 R$ 6.470,66 R$ 11.092,56 B/6 R$ 4.487,29 R$ 6.282,21 R$ 10.769,50 A/5 R$ 4.356,59 R$ 6.099,23 R$ 10.455,82 A/4 R$ 4.229,69 R$ 5.921,57 R$ 10.151,26 A/3 R$ 4.001,61 R$ 5.602,25 R$ 9.603,86 A/2 R$ 3.885,05 R$ 5.439,07 R$ 9.324,12 A/1 R$ 3.771,89 R$ 5.280,65 R$ 9.052,54 Concurso TRE Acre: estrutura de remuneração para Técnico (fevereiro/2025)

Analista Judiciário

Classe/Padrão Vencimento GAJ Remuneração Total C/13 R$ 9.292,14 R$ 13.009,00 R$ 22.301,14 C/12 R$ 9.021,49 R$ 12.630,09 R$ 21.651,58 C/11 R$ 8.758,73 R$ 12.262,22 R$ 21.020,95 B/10 R$ 8.503,62 R$ 11.905,07 R$ 20.408,69 B/9 R$ 8.255,95 R$ 11.558,33 R$ 19.814,28 B/8 R$ 7.810,73 R$ 10.935,02 R$ 18.745,75 B/7 R$ 7.583,23 R$ 10.616,52 R$ 18.199,75 B/6 R$ 7.362,36 R$ 10.307,30 R$ 17.669,66 A/5 R$ 7.147,92 R$ 10.007,09 R$ 17.155,01 A/4 R$ 6.939,74 R$ 9.715,64 R$ 16.655,38 A/3 R$ 6.565,49 R$ 9.191,69 R$ 15.757,18 A/2 R$ 6.374,26 R$ 8.923,96 R$ 15.298,22 A/1 R$ 6.188,61 R$ 8.664,05 R$ 14.852,66 Concurso TRE Acre: estrutura de remuneração para Analista (fevereiro/2025)

Concurso Concurso TRE Acre: inscrições

As inscrições foram realizadas no período de 4 de junho a 18 de julho de 2024, no site da banca organizadora: http://www.cebraspe.org.br/concursos/cpnuje_24.

As taxas de inscrição foram de R$ 85,00 a R$ 130,00.

Isenção da taxa de inscrição

Houve isenção da taxa de inscrição para os participantes do Cadastro Único para Programas Sociais e doadores de medula óssea.

O período de solicitação da isenção foi o mesmo das inscrições.

Concurso TRE AC: cargos e vagas

O Tribunal Regional Eleitora do Acre está participando do edital unificado com a oferta de 6 vagas imediatas mais a formação de cadastro de reserva.

Veja abaixo quais serão os cargos ofertados:

Analista judiciário – área: administrativa – especialidade: contabilidade – 1 vaga;

Analista judiciário – área: apoio especializado – especialidade: arquivologia – 1 vaga;

Analista judiciário – área: apoio especializado – especialidade: engenharia civil – CR;

Analista judiciário – área: apoio especializado – especialidade: tecnologia da informação – 1 vaga;

Analista judiciário – área: judiciária – 3 vagas;

Técnico judiciário – área: administrativa – CR;

Técnico judiciário – área: apoio especializado – especialidade: programação de sistemas – CR.

Todas as oportunidades são de nível superior.

Cargos vagos

De acordo com o Portal de Transparência do órgão atualizado em agosto de 2024, são 12 cargos vagos.

Confira:

Cargos Ativos Vagos Analista judiciário 37 8 Técnico judiciário 71 4 Total 108 12 Concurso TRE AC: cargos vagos em agosto de 2024

Concurso TRE AC: carreira

De acordo com a Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006 que versa sobre as carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, a carreira se organiza da seguinte maneira:

CARGO CLASSE PADRÃO 13 C 12 11 10 9 B 8 ANALISTA JUDICIÁRIO 7 6 5 4 A 3 2 1 13 C 12 11 10 9 B 8 TÉCNICO JUDICIÁRIO 7 6 5 4 A 3 2 1 Concurso TRE AC: estrutura de carreira

Regras da progressão na carreira

A progressão na carreira se dá por meio de progressão funcional e promoção.

A lei destaca as características de cada um. Veja:

Progressão funcional – A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho;

– A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho; Promoção – A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício de um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo, cumulativamente, do resultado de avaliação formal de desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento oferecido, preferencialmente, pelo órgão, na forma prevista em regulamento.

Concurso Concurso TRE AC: etapas de prova

Os candidatos serão avalidados por 4 etapas. Confira!

Etapa 1: Prova Objetiva

A prova objetiva está agendada para o dia 8 de dezembro de 2024. A etapa será realizada em todo o país.

A prova será composta de 120 questões, sendo 50 de conhecimentos gerais e 70 de conhecimentos específicos.

Cada item será julgado como CERTO ou ERRADO.

Disciplinas

Serão cobradas as seguintes disciplinas:

Conhecimentos básicos

língua portuguesa;

noções de direito eleitoral (apenas para os cargos: cargo 1: analista judiciário – área: administrativa e cargo 19: técnico judiciário – área: administrativa);

noções de direito administrativo (exceto para cargo 18: analista judiciário – área: judiciária);

noções de direito constitucional (apenas para os cargos: cargo 1: analista judiciário – área: administrativa e cargo 19: técnico judiciário – área: administrativa).

Conhecimentos específicos

Cada cargo possui um conjunto específico de disciplinas que aprofundam os conhecimentos necessários para as suas atribuições.

Etapa 2: Prova Discursiva

Exclusiva para os candidatos à vaga de Analista Judiciário, esta etapa exigirá a elaboração de um texto dissertativo que deverá conter 30 linhas, valendo 50 pontos.

Etapa 3: Teste de Aptidão Física (TAF)

Se você escolheu a vaga de Agente da Polícia Judicial, prepare-se para o Teste de Aptidão Física (TAF)! Nessa etapa, serão testadas suas habilidades físicas.

A etapa será composta de:

flexão de braço na barra fixa (para os candidatos do sexo masculino) ou de barra estática (candidatas do sexo feminino);

flexão abdominal;

corrida de 12 minutos.

Etapa 4: Avaliação de Títulos

Para os cargos de Analista Judiciário, uma etapa adicional entra em jogo: a Avaliação de Títulos. Nela, seus títulos acadêmicos e profissionais serão considerados e somarão pontos na classificação final.

Os critérios de avaliação serão os títulos acadêmicos, como: mestrado, doutorado, especializações e outros.

Concurso TRE AC: último edital

No último concurso, realizado em 2015, foram oferecidas três vagas imediatas para analista judiciário (nível superior), nas funções de contador e engenheiro, além de cadastro de reserva para analista da área judiciária e para técnico judiciário (nível médio) na área administrativa.

O subsídio inicial bruto para nível médio foi determinado no valor de R$ 2.824,17, já os cargos de nível superior ofereciam R$ 4.633,67.

Etapas

A seleção teve duas etapas: prova objetiva e prova discursiva. Ambas foram aplicadas para candidatos aos cargos de Técnico Judiciário e Analistas Judiciários.

Nomeações

Apesar de ofertar apenas 3 vagas imediatas + formação de cadastro reserva, o Concurso TRE AC de 2015 resultou em um total de 156 nomeações até o final do período de validade.

Confira abaixo o detalhamento:

Cargo Vagas ofertadas no último edital/2015 N° de candidatos nomeados Analista Judiciário — Área Administrativa (Contabilidade) 2 5 Analista Judiciário — Engenharia 1 62 Analista Judiciário — Área Judiciária CR 37 Técnico Judiciário — Área Administrativa CR 52 Total 3 vagas 156 nomeados Concurso TRE AC: nomeações do último edital

Resumo do concurso TRE AC