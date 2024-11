Condenado em Rondônia por estupro é preso pela imigração dos Estados Unidos

O Departamento de Operações de Remoção e Fiscalização de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, a ERO na sigla americana, em Boston prendeu o fugitivo Alexandre Romao de Oliveira, brasileiro condenado por estupro de uma criança em Rondônia.

“Alexandre Romao de Oliveira é um estuprador de crianças condenado que fugiu de seu país de origem para fugir da justiça”, disse a diretora interina do Field Office, Patricia H. Hyde, da ERO Boston.

Segundo a ERO, a primeira vara criminal de Jaru, condenou Alexandre em 10 de fevereiro de 2022 por estupro de criança e o sentenciou a 14 anos.

Ele fugiu do Brasil antes de cumprir a pena, entrou nos Estados Unidos perto de Santa Teresa, Novo México, em 16 do mesmo ano, sem admissão por um oficial de imigração e foi liberado da custódia d após ter sido notificado para comparecer perante um juiz do gabinete executivo de Revisão de Imigração do Departamento de Justiça.