Condenados por violência contra mulher em Rondônia serão cadastrados em lista online

A lei que determina a criação de uma lista online com os nomes de condenados por crime de violência contra a mulher em Rondônia foi sancionada pelo governo do Estado na quinta-feira (7). A relação de nomes estará acessível a qualquer cidadão.



De acordo com o governo de Rondônia, serão disponibilizadas informações de condenados em sentenças definitivas. Os dados estarão reunidos no site da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) e ficarão disponíveis até o fim do cumprimento da pena do acusado.

O texto determina que o banco de dados deverá conter nome, foto dos condenados e demais dados processuais das pessoas – somente os com sentença penal transitada em julgado. A lei entra em vigor 60 dias após sua publicação.

Dados de violência contra a mulher

Entre 2022 e 2023 mais de 7,7 mil mulheres sofreram violência doméstica em Rondônia. As taxas nos dois anos só perdem para o Mato Grosso.