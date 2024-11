Conecta Rio Branco: prefeitura anuncia internet gratuita em praças; entenda projeto

A capital acreana vai ganhar um ponto de internet gratuita com o projeto ‘Conecta Rio Branco’. O anúncio foi feito pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, nas redes sociais.

A novidade será inaugurada no mesmo dia das luzes de Natal, 07 de dezembro. “Nós estamos aqui reunidos com a nossa Secretaria de Tecnologia e é isso que nós precisamos ter na nossa cidade: cada dia mais tecnologia. Nosso objetivo é fazer com que nossa cidade esteja cada vez mais conectada e a população possa usufruir daquilo que é possível o município oferecer”, disse Bocalom.

Em vídeo, o prefeito mostrou o totem que será colocado na Praça da Revolução e em outros locais, para oferecer internet de graça nos pontos de grande aglomeração de pessoas. “O projeto piloto será a praça em frente a Prefeitura. Nós vamos inaugurar no dia 7”, disse.

Serão seis equipamentos que vão atender todo o perímetro da praça, com internet de qualidade, que vai dar o mínimo de garantia de banda para cada equipamento que tiver na região. Segundo o diretor, Manoel, para conectar, será preciso passar por uma autenticação, por questões de segurança. Segundo Bocalom, até seis mil pessoas poderão usar a internet ao mesmo tempo.