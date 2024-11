Conferência Nacional do segmento Nerd agita final de semana em Rio Branco; FOTOS

A Conferência Nacional do segmento Nerd aconteceu durante esse sábado e domingo (23 e 24), em Rio Branco. Em sua segunda edição, a Sesc Geeks Comic Nerd 2024 reuniu diversas vertentes culturais, e contou com uma vasta programação especial.

Realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) no Acre e a Associação de Nerds do Acre (Anac), o evento disponibilizou para o público dezenas de atrações, entre elas o beco do artista, oficinas de maquiagem artística e para cosplay, oficina de gamificação, de RPG, literatura, além da área de vídeogames retrô, campeonatos e uma área específica para o nicho dos jogos ‘mobile’.

Além disso, a iniciativa contou com a presença de empreendimentos do segmento, e teve a temática especial de Konoha, atrações nacionais, como a Exame Chunin, comidas típicas, oficinas, concurso cosplay e apresentação de bandas.

Durante este segundo dia, os amantes da cultura Nerd ainda participaram de uma sessão de autógrafos com Charles Emmanuel, o dublador brasileiro do personagem Rony Weasley, do filme Harry Potter.

Veja as fotos: