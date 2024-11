Conhecida como ‘Onça Pintada’, enfermeira eleita ‘Mais Bela Hawaiana’ revela intimidades ao ContilNet

A enfermeira Érica Oliveira foi coroada ‘Mais Bela Hawaiana’ no Baile do Havaí, um dos eventos mais tradicionais do Acre, realizado na última sexta-feira, 2 de novembro. Popularmente conhecida como “Onça Pintada” por sua garra e determinação, Erica se destacou não apenas pela beleza, mas também por uma história de vida inspiradora. Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer nesta terça-feira (5), ela compartilhou momentos marcantes de sua trajetória, motivando outras mulheres acreanas a persistirem em seus sonhos.

Nascida em Porto Velho, Rondônia, Erica viveu parte da infância em um orfanato antes de chegar ao Acre aos seis anos. “Foi uma fase difícil, mas, desde pequena, aprendi a lutar pelo que eu queria”, relembrou, emocionada. Determinada, ela ingressou na Universidade Federal do Acre (UFAC) aos 17 anos e formou-se em Enfermagem em 2018. Em 2024, conquistou o tão sonhado concurso público. “Esse concurso foi a realização de um grande sonho. Sinto que todo o esforço valeu a pena”, disse ela, orgulhosa.

Casada e mãe de Noah, de sete anos, Erica equilibra a vida entre os cuidados com a família, a rotina de trabalho como enfermeira e seu papel de influenciadora digital. Em suas redes sociais, ela compartilha dicas de moda, saúde e bem-estar com um toque de humor e leveza. “Gosto de mostrar a vida real, de incentivar minhas seguidoras a irem atrás do que desejam. Acredito que, com esforço e amor, podemos tudo”, afirmou, com entusiasmo.

Além de seu trabalho na saúde, Erica também administra o bazar online “Onça Pintada”, onde faz desapegos de peças do seu guarda-roupa a preços acessíveis. “Esse nome é muito simbólico para mim. ‘Onça Pintada’ representa minha força, minha determinação de nunca desistir”, explicou.

Durante a conversa, Erica também compartilhou seu carinho pela sogra, a quem chama carinhosamente de “mãezinha do coração”. “Ela sempre me apoiou em tudo. Nos momentos difíceis, foi ela quem esteve ao meu lado. Sou muito grata por tê-la na minha vida”, contou, emocionada.

Com o título de ‘Mais Bela Hawaiana’, Erica planeja continuar usando sua influência para inspirar outras mulheres. “Quero que as mulheres acreanas vejam que é possível ser mãe, esposa, profissional e realizar nossos sonhos. Com amor, a gente chega longe”, finalizou, deixando um recado de esperança e motivação para suas seguidoras.

Veja fotos cedidas exclusivamente para a coluna: