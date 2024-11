Conmebol investiga gestos de torcedores do Botafogo após denúncia do Peñarol

Contexto da denúncia

Durante o confronto em Montevidéu, torcedores do Botafogo foram vistos realizando gestos que simulavam mãos algemadas, direcionados à torcida do Peñarol. Esses gestos foram interpretados como uma referência aos episódios ocorridos no Rio de Janeiro, onde mais de 200 torcedores do clube uruguaio foram detidos por envolvimento em confusões e atos ilícitos. A diretoria do Peñarol considerou os gestos ofensivos e discriminatórios, levando à formalização da denúncia junto à Conmebol.

A Conmebol notificou o Botafogo sobre a abertura da investigação e concedeu ao clube um prazo até 18 de novembro para apresentar sua defesa. Caso seja comprovada a infração, o Botafogo poderá ser multado em até US$ 100 mil (aproximadamente R$ 579 mil). As possíveis penalidades estão fundamentadas nos seguintes artigos do Código Disciplinar da Conmebol:

Artigo 12.2.e : Proíbe o uso de gestos, palavras, cantos ou outros meios que transmitam mensagens impróprias em eventos esportivos, especialmente se forem de natureza política, ofensiva ou provocativa.

: Proíbe o uso de gestos, palavras, cantos ou outros meios que transmitam mensagens impróprias em eventos esportivos, especialmente se forem de natureza política, ofensiva ou provocativa. Artigo 15.2: Estabelece que qualquer clube cujos torcedores insultem ou atentem contra a dignidade humana de outra pessoa ou grupo, por motivos como cor da pele, raça, sexo, orientação sexual, etnia, idioma, credo ou origem, será sancionado com uma multa mínima de US$ 100 mil. Em casos de reincidência, a multa pode chegar a US$ 400 mil.

Histórico de incidentes envolvendo o Botafogo

Este não é o primeiro episódio em que o Botafogo se vê envolvido em investigações por parte da Conmebol devido ao comportamento de seus torcedores. Em agosto de 2024, durante a partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Palmeiras, um torcedor do Botafogo foi flagrado fazendo gestos racistas em direção à torcida adversária. O clube identificou o indivíduo, baniu-o do Estádio Nilton Santos e colaborou com as autoridades para as medidas cabíveis. Posteriormente, a Conmebol multou o Botafogo em US$ 60 mil (cerca de R$ 330 mil) pelo incidente.

Reações das partes envolvidas

A diretoria do Botafogo ainda não se pronunciou oficialmente sobre a nova investigação. No entanto, em ocasiões anteriores, o clube demonstrou comprometimento em combater comportamentos inadequados de seus torcedores, implementando medidas educativas e punitivas quando necessário. Por outro lado, o Peñarol expressou indignação com os gestos realizados em Montevidéu, considerando-os desrespeitosos e solicitando à Conmebol uma resposta firme para coibir tais atitudes no futebol sul-americano.

Próximos passos

O Botafogo tem até o dia 18 de novembro para apresentar sua defesa à Conmebol. A entidade analisará as evidências e argumentos apresentados antes de tomar uma decisão final sobre possíveis sanções. Enquanto isso, o clube carioca continua sua preparação para a final da Copa Libertadores, onde enfrentará o Atlético-MG. A expectativa é que o Botafogo reforce as orientações a seus torcedores, visando evitar novos incidentes que possam prejudicar a imagem do clube e resultar em penalidades adicionais.

Impacto no futebol sul-americano

Incidentes como este ressaltam a necessidade de uma postura mais rigorosa por parte das entidades esportivas na promoção de um ambiente saudável e respeitoso nos estádios. A Conmebol, ao investigar e punir comportamentos inadequados, busca estabelecer precedentes que desencorajem atitudes ofensivas e discriminatórias, promovendo a integração e o respeito mútuo entre torcidas e clubes.

Medidas preventivas adotadas pelo Botafogo

Em resposta aos incidentes anteriores, o Botafogo implementou diversas ações visando conscientizar seus torcedores sobre a importância do respeito e da convivência pacífica nos eventos esportivos. Dentre as medidas adotadas, destacam-se:

Campanhas educativas : O clube lançou campanhas de conscientização contra o racismo e a discriminação, utilizando suas plataformas digitais e eventos presenciais para disseminar mensagens de respeito e inclusão.

: O clube lançou campanhas de conscientização contra o racismo e a discriminação, utilizando suas plataformas digitais e eventos presenciais para disseminar mensagens de respeito e inclusão. Treinamentos para funcionários : Equipes de segurança e atendimento ao público receberam treinamentos específicos para identificar e lidar com comportamentos inadequados durante as partidas.

: Equipes de segurança e atendimento ao público receberam treinamentos específicos para identificar e lidar com comportamentos inadequados durante as partidas. Parcerias com organizações: O Botafogo estabeleceu colaborações com entidades que promovem a igualdade e combatem a discriminação, fortalecendo suas ações internas e externas.

Responsabilidade das torcidas organizadas

As torcidas organizadas desempenham um papel significativo na atmosfera dos jogos, mas também carregam a responsabilidade de promover comportamentos adequados. No caso do Botafogo, líderes de torcidas foram convocados para reuniões com a diretoria, visando alinhar estratégias de conscientização e prevenção de incidentes. A colaboração entre clube e torcedores é essencial para garantir que as partidas ocorram em um ambiente seguro e respeitoso para todos os presentes.

O papel da Conmebol na manutenção da disciplina

A Conmebol tem intensificado seus esforços para coibir comportamentos inadequados nas competições sul-americanas. Além de aplicar multas, a entidade tem exigido que os clubes implementem medidas educativas e preventivas. Essas ações incluem a realização de campanhas contra a discriminação, a exibição de faixas com mensagens de respeito nos estádios e a promoção de workshops para jogadores e funcionários dos clubes.

Reflexões sobre a cultura do futebol

Incidentes como os ocorridos nas partidas do Botafogo levantam questionamentos sobre a cultura vigente no futebol sul-americano. É fundamental que clubes, torcedores e entidades esportivas reflitam sobre as atitudes que desejam perpetuar nos estádios. Promover o respeito, a inclusão e a diversidade deve ser uma prioridade, garantindo que o futebol seja um espaço de celebração e união entre diferentes culturas e povos.

A investigação da Conmebol sobre os gestos realizados por torcedores do Botafogo destaca a importância de uma postura vigilante e proativa por parte dos clubes e entidades esportivas na promoção de um ambiente respeitoso nos estádios. As medidas adotadas pelo Botafogo em incidentes anteriores demonstram um compromisso com a ética e o respeito, mas é essencial que ações contínuas sejam implementadas para prevenir novos episódios. A colaboração entre clubes, torcedores e entidades é fundamental para construir um futebol mais inclusivo e harmonioso.