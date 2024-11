ContilNet e Top Mídia aderem ao Pré Saúde e garantem atendimento e benefícios para servidores

Prezando pela saúde e bem-estar dos colaboradores, o ContilNet Notícias e Top Mídia entregaram cartões de plano de benefícios aos funcionários na manhã da última quinta-feira (14). O investimento nos funcionários é fruto de uma parceria com o Pré Saúde, que chegou em Rio Branco há seis meses.

O cartão Pré Saúde chegou para facilitar o Atendimento Médico e Hospitalar disponibilizado de um Pronto Atendimento 24h, Ortopedia 24h e conta com Atendimento Pediátrico todos os dias. Com preços que cabem no bolso dos acreanos, com planos a partir de R$ 31,99 mensal.

Para o diretor do Pré Saúde, Eduardo Kawada, o Pré Saúde empresas tem uma oferta de benefícios personalizados e flexíveis que contribui para que os funcionários se sintam valorizados pela empresa, como plano odontológico, seguro de vida e auxílio funeral.

‘ “Nosso propósito é oferecer às pessoas a oportunidade de receber bons serviços por um valor acessível”, disse.

O novo cartão de desconto além de dispor de um Pronto Atendimento 24h, terá descontos nas medicações, internações, em exames laboratoriais e de imagens.

O Pré Saúde disponibiliza mais de 20 especialidades médicas credenciados pelo cartão, incluir também outros segmentos como por exemplo: farmácias de manipulação, laboratórios, livrarias, papelarias, cross, pet shop 24h, dentre outras empresas parceiras.

Para Wania Pinheiro, proprietária do site, o cartão entregue aos funcionários faz parte de um planejamento que inclui os cuidados com os colaboradores.

“Todas as empresas devem cuidar bem de seus colaboradores, principalmente quando Deus abençoa para ela cresça a cada ano, como é o caso do ContilNet e Top Mídia. Estamos felizes em poder oferecer um auxílio quando nossos colaboradores precisam cuidar da saúde. Proporcionar um bom ambiente de trabalho e salários em dia é essencial, e obrigatório. Tenho muito orgulho da nossa equipe, e isso se reflete nos milhões de visualizações que conquistamos todos os meses”, disse Wania.

