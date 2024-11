Contra-almirante da Marinha dos EUA descreve OVNI: “Diferente de tudo”

O evento foi um último esforço da Casa para retomar o trabalho do Gabinete de Resolução de Anomalias em todos os domínios do Departamento de Defesa (AARO, em inglês), criado em 2022 para investigar avistamentos de OVNIs.

Em maio, o AARO divulgou um relatório em que não encontrava evidências de que o governo estivesse escondendo informações sobre tecnologias alienígenas. No entanto, o gabinete não conseguiu explicar alguns avistamentos de OVNIs, também chamados “fenômenos anormais” pelo governo.

Na audiência desta quarta-feira, Tim Gallaudet, um antigo contra-almirante da Marinha, descreveu que um objeto não identificado “com características de voo e estruturais diferentes de tudo o que existe no nosso arsenal” foi avistado durante um exercício naval na costa leste em 2015.

Gallaudet alegou ter recebido um e-mail do oficial de operações do Comando de Forças da Frota, perguntando o que era o objeto e avisando que os pilotos estavam quase tendo colisões com ele. No dia seguinte, o e-mail teria desaparecido da conta de Gallaudet e de todos que teriam recebido, e nunca mais o episódio foi mencionado.

“Durante o resto do meu serviço público esse incidente me perturbou. Destacou uma cultura perigosa de classificação excessiva, em que mesmo questões urgentes de segurança de voo poderiam ser ocultadas sob pretexto de secretismo”, declarou.

Ainda na audiência, um antigo funcionário dos serviços secretos, que dirigiu uma agência antecessora do AARO, Luis Elizondo, afirmou que o governo teria tecnologia extraterrestre e que estava em uma corrida armamentista secreta para fazer engenharia reversa da suposta aeronave alien.

Elizondo ainda acusou o governo de punir os informantes e promover um ambiente de repressão e intimidação. “Deixem-me ser claro: OVNIs são reais. Tecnologias avançadas não fabricadas pelo nosso governo, ou por qualquer outro governo, estão monitorando instalações militares sensíveis em todo o mundo”, acrescentou.

“Quando o povo americano e os membros do Congresso perguntam se os relatos dos OVNIs são críveis, somos confrontados com um cenário de não poder responder. Acredito que mais transparência não é só necessária como é possível”, afirmou o deputado Jared Moskowitz.

A republicana Nancy Mace, da Carolina do Sul, liderou a audiência e mais tarde divulgou um documento que admite a existência de um programa secreto de recuperação de dados de OVNIs chamado “Constelação Imaculada”.

O documento foi citado pelo escritor de relatórios Michael Shellenberger, que também testemunhou na quarta-feira. Ele disse que recebeu o documento de um funcionário do governo, sem dar mais pormenores.

“O povo americano precisa saber que as forças armadas dos EUA têm em sua posse uma grande quantidade de informações visuais e fotografias, bem como vídeos e informações de sensores”, declarou Shellenberger.