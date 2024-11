Coopercafé e Cooperacre participam da 12ª edição da Feira Internacional do Café

Para impulsionar a competividade e fomentar o aumento da participação de produtos de cooperativas brasileiras em novos mercados, o Sistema OCB selecionou cooperativas de diversos estados para participarem, exporem e comercializarem na 12ª edição da feira Semana Internacional do Café (SIC), realizada de 20 a 22 de novembro, no pavilhão Expominas, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Entre as cooperativas selecionadas para expor no evento, está a Coopercafé, que reúne cerca de 130 cafeicultores do Vale do Juruá e é filiada à Rede Cooperacre. O presidente da Cooperativa, Jonas Lima e o presidente do Conselho Fiscal, Francisco Romualdo, apresentaram na feira o café produzido em Mâncio Lima, no Acre.

A feira é um dos maiores eventos comerciais do setor cafeeiro, que busca conectar e gerar oportunidades de negócios para toda a cadeia do café brasileiro. Mais de 150 empresas expositoras estiveram presentes, com circulação diária de 20 mil visitantes. Além dos estandes destinados à divulgação e negociação de produtos, a programação da SIC contou com palestras, workshops, pesquisas e degustações orientadas.

Jonas Lima destacou o sucesso que o café do Acre fez na SIC. “Queremos agradecer a OCB pela oportunidade de estarmos aqui nesta feira apresentando nosso café e divulgando nosso produto. O café produzido no Acre fez muito sucesso pela qualidade, foi muito bem aceito pelos visitantes e elogiado pelos especialistas que apreciaram nosso produto. Em nome da Coopercafé registro meu agradecimento ao presidente Valdemiro e a toda a equipe da OCB pelo apoio e por sempre acreditarem na nossa cooperativa e no potencial dos nossos cooperados”, disse.

A Coopercafé foi fundada em 2021 e possui atualmente 130 produtores rurais cooperados em seus quadros. A cooperativa já soma mais de 3 milhões de pés de café plantados na região do Vale do Juruá, produção que deve ser impulsionada com a inauguração do Complexo Industrial do Café de Mâncio Lima, que está sendo construído em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e deve ser inaugurado no início de 2025.