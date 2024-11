Veja quem compõe a comitiva do Acre na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas

Mais uma vez, o Governo do Acre enviou uma comitiva para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP), que neste ano, chega a sua 29ª edição e acontece em Baku, no Azerbaijão.

Liderada pelo governador Gladson Cameli, a comitiva é composta pelos seguintes membros do Governo:

secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho;

secretária de Povos Indígenas, Francisca Arara;

presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais (IMC), Jaksilande Araújo;

coordenadora do Programa REM Acre na Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), Marta Azevedo;

secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias;

comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), Charles Santos;

secretária Comunicação, Nayara Lessa; e – coordenador da Casa Civil, Ítalo Medeiros.

Com o tema Acre+ resiliente na COP29, a comitiva abre sua participação no painel que irá tratar sobre financiamento climático e sistema de REDD+ Jurisdicional, no espaço do Consórcio Interestadual Amazônia Legal (CAL), na terça-feira (12).

O painel apresentará a capacidade do Estado em captar e executar recursos nacionais e internacionais para o financiamento climático. O Acre é reconhecido como referência, por já ter firmado cooperação internacional com a Alemanha e o Reino Unido para implementação do Programa REM, em execução desde 2012.

Outras parcerias internacionais também já foram firmadas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Recentemente, o Acre também foi o primeiro a acessar recursos, na retomada com o Fundo Amazônia, no valor estimado de R$ 98 milhões.