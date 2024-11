Ao conquistar o título da Série B nesse final de semana, o Santos garantiu sua participação na Copa do Brasil de 2025 à partir da terceira fase. O clube paulista já iria disputar o torneio por conta do desempenho no Campeonato Paulista, em que terminou com o vice, mas agora teve sua classificação para a fase mais avançada garantida de forma automática.

Assim, o Peixe abriu mais uma vaga para uma equipe da Federação Paulista. Como avançou para as quartas de final do estadual, a Ponte Preta acabou herdando a vaga do Santos. Ao todo, o estado de São Paulo possui oito equipes classificadas para o torneio. Caso o São Paulo consiga uma vaga na Libertadores, uma nova vaga será aberta. Neste caso, a Portuguesa disputaria a Copa do Brasil de 2025. Além do Santos, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Paysandu já estão garantidos na terceira fase da disputa. Confira as equipes de cada estado que irão jogar a Copa do Brasil 2025: Acre: Independência e Humaitá;

Alagoas: CSE, CRB, ASA e CSA;

Amapá: Oratório e Trem;

Amazonas: Amazonas e Manaus;

Bahia: Bahia, Vitória e Barcelona de Ilhéus;

Ceará: Ceará, Maracanã, Fortaleza e (campeão Taça Fares Lopes);

Distrito Federal: Capital-DF e Ceilândia;

Espírito Santo: Rio Branco-ES e Rio Branco VN;

Goiás: Atlético-GO, Vila Nova e Aparecidense;

Maranhão: Sampaio Corrêa e Maranhão;

Mato Grosso: União Rondonópolis, Cuiabá e Operário VG;

Mato Grosso do Sul: Dourados e Operário-MS.

Minas Gerais: Tombense, América-MG, Cruzeiro, Atlético-MG e Athletic Club;

Pará: Paysandu, Remo, Tuna Luso e São Francisco-PA;

Paraíba: Botafogo-PB e Sousa;

Paraná: Athletico-PR, Maringá, Coritiba, Operário-PR e FC Cascavel;

Pernambuco: Sport, Retrô e Náutico;

Piauí: Altos e Parnahyba;

São Paulo: Palmeiras, Santos, Bragantino, Novorizontino, São Paulo, Inter de Limeira, Votuporanguense e Ponte Preta.

Rio de Janeiro: Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu, Vasco, Botafogo, Portuguesa-RJ e Olaria;

Rio Grande do Norte: América-RN e Santa Cruz-RN;

Rio Grande do Sul: Grêmio, Juventude, Internacional, Caxias e (campeão da Copa FGF);

Rondônia: Barcelona-RO e Porto Velho;

Roraima: São Raimundo-RR e GAS;

Santa Catarina: Brusque, Criciúma e (campeão da Copa Santa Catarina).

Sergipe: Confiança e Sergipe.

Tocantins: União-TO e Tocantinópolis.