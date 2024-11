Corpo de Liam Payne chega ao Rio de Janeiro antes de ir ao Reino Unido

O ex-integrante do grupo britânico One Direction aterrizou às 16h30 desta quarta-feira (6) em uma escala antes de seguir para Londres. A repatriação, prevista para acontecer entre hoje e sexta-feira (8), está sendo realizada pelo voo 248 da British Airways, que parte diariamente de Buenos Aires para Londres às 13h35.

O cantor, que morreu aos 31 anos após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, terá uma despedida na catedral de Saint-Paul, em Wolverhampton, sua cidade natal. Lá, familiares, amigos e fãs irão prestar suas últimas homenagens ao artista.

De acordo com Daily Mail, a chegada do corpo ao Reino Unido está sendo aguardada, e os detalhes do plano funerário serão divulgados em breve. “As providências necessárias já estão em andamento, e, quando o corpo chegar à Grã-Bretanha, o próximo passo será divulgar os detalhes do plano funerário”, relatou uma fonte próxima.