Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em área de mata

O corpo de um homem em elevado estado de decomposição, ainda não identificado, foi encontrado no início da tarde deste sábado (23) em uma área de mata no bairro Alto Alegre, no km 1 da rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, moradores da região ouviram os cachorros latindo em direção à área de mata na noite de terça-feira (19). Já na manhã deste sábado (23), ao prepararem um churrasco no quintal, moradores de uma propriedade sentiram um forte odor vindo da mata. Ao verificarem o que poderia ser, eles encontraram o corpo em elevado estado de decomposição. Rapidamente, os moradores ligaram para o Copom e relataram os fatos às autoridades policiais.

Com a denúncia, policiais militares do 3° Batalhão foram ao local indicado e solicitaram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A área foi isolada pelos militares, e a perícia realizou os procedimentos no local, constatando que a vítima estava morta há alguns dias. O corpo foi resgatado e encaminhado ao IML em Rio Branco, onde serão realizados os exames cadavéricos para que a autópsia determine as causas da morte (aparentemente por morte violenta). O exame de papiloscopia também será realizado para ajudar na identificação do homem.

Ainda segundo a polícia, ninguém conhece o homem, e acredita-se que o corpo foi deixado na área de mata após a vítima ter sido perseguida e ferida.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).