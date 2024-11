CPI das Bets convocará Deolane, Jojo Toddynho, Gkay, Viih Tube e Safadão

Além deles, donos de casas de apostas também serão convocados. As datas em que deverão comparecer ainda serão agendadas.

Instaurada na semana passada, a CPI das Bets teve a primeira reunião deliberativa nesta terça e tem prazo de 123 dias para apurar possíveis ilegalidades envolvendo influenciadores e casas de apostas online. Inclusive se essas empresas se utilizam de associações criminosas em práticas de lavagem de dinheiro.

A relatoria da CPI é da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que transmitiu preocupação com o vício dos brasileiros em apostas. “São bilhões de reais que estão saindo do nosso comércio e, com isso, o setor de serviços está sentindo muito”, disse, conforme o g1.

Artistas

Será a primeira vez que Viih Tube, Gkay, Safadão e Tirulipa serão investigados sobre o assunto. Deolane Bezerra, por sua vez, foi presa em setembro por suposta participação em uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A advogada foi solta depois de 15 dias no cárcere.

Gustavo Lima também foi investigado suspeito de ajudar o casal responsável pela casa de apostas Vai de Bet a fugir do país. Ele teve a prisão decretada, porém a decisão foi revogada posteriormente.