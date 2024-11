Criminoso desce de motocicleta e acerta tiro no peito de jovem que caminhava na rua

Um adolescente de 17 anos foi ferido a tiro na noite deste sábado (2), enquanto caminhava pela Rua Osvaldo Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ele estava caminhando em via pública quando foi surpreendido e abordado por dois criminosos que estavam em uma motocicleta vermelha. O garupa desceu e, de posse de uma arma de fogo, realizou vários disparos, mas apenas um acertou o adolescente no peito, com o projétil transfixando pelas costas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Para não morrer, a vítima conseguiu correr e pedir ajuda em uma pequena lanchonete, onde o proprietário colocou o adolescente dentro de uma residência e ligou para a polícia e para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

O Samu enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros socorros e, em seguida, encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do rapaz era estável, mas pode se agravar, segundo os socorristas.

Policiais militares do 1º Batalhão foram acionados, estiveram no local e colheram informações sobre o suspeito, realizando uma ronda ostensiva na área, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) também estiveram no local e colheram as primeiras informações. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).