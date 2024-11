De deputado do partido de Bolsonaro ao PSDB: PEC contra jornada 6×1 ganha adesão até na oposição; veja lista

Entre os oposicionistas, dois filiados ao PSDB também assinaram o texto de autoria da deputada Erika Hilton (PSOL-SP): Dagoberto Nogueira e Geraldo Resende , ambos do Mato Grosso do Sul.

— Se está na pauta da sociedade, tem que estar na pauta do Congresso Nacional. Os interesses do povo têm que estar acima dos interesses partidários — afirmou ao UOL Fernando Rodolfo.

Engrossam a lista, ainda, alguns filiados a partidos do Centrão que têm ministros no governo, mas não são necessariamente aliados de primeira hora de Lula, como União, PP, Republicanos, PSD e MDB.

A mudança na Constituição defendida por Erika Hilton encabeça a bandeira do Movimento Vida Além do Trabalho (VAT), que ganhou força nas redes no ano passado. Seu fundador, Rick Azevedo, foi o vereador mais votado do PSOL no Rio este ano.