De volta ao Acre, Anahí Rodrighero revela com qual ex-colega do reality quer distância

Após dois anos longe do Acre, a empresária e influenciadora acreana Anahí Rodrighero está de volta ao estado e, em conversa exclusiva com o jornalista Douglas Richer, do ContilNet, compartilhou detalhes de sua trajetória no reality show A Grande Conquista, da Record, e falou sobre a vida longe de sua terra natal.

Natural de Brasileia, Anahí relatou como foi sua experiência no programa e confessou que, se tivesse a chance de participar novamente, mudaria algumas atitudes. “Foi uma experiência intensa e transformadora. Se eu voltasse, saberia me posicionar de forma diferente em várias situações”, comentou ao ContilNet.

Sobre sua relação com outros participantes, Anahí não se esquivou: com sinceridade, comentou sobre os desafios dos relacionamentos dentro do confinamento e revelou com quem não gostaria de manter contato. “Eu sei bem de quem quero distância”, afirmou a acreana, que também comentou sobre os aprendizados que levará para sua vida pessoal e profissional.

Quer saber mais detalhes sobre a entrevista? Assista ao conteúdo completo no link abaixo:

