Defesa de Natacha Horana se pronuncia após prisão de ex-bailarina; entenda o caso

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a prisão de Natacha. “A ação foi realizada por policiais civis da Delegacia de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) com o apoio de agentes da Receita Federal e do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Durante a ação, foram apreendidos quatro celulares, um notebook, duas câmeras fotográficas, dois relógios, um colar, um HD externo e diversos documentos”, afirmava o texto.