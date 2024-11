Delegacia do Acre realiza leilão de bicicletas apreendidas para fazer manutenções no local

A delegacia de Manoel Urbano realizou na última terça-feira (12), um leilão de bicicletas apreendidas no município. A delegada Jade Dene coordenou o evento junto com o apoio de agentes locais, com autorização do juiz responsável pelo município.

O leilão conseguiu ser bem sucedido, vendendo todos os itens disponíveis na ação. O valor arrecadado será destinado em partes ao poder judiciário, com o restante sendo destinado para a Delegacia de Manoel Urbano, para que melhorias sejam realizadas na estrutura do local.

A delegada Dene destacou a importância de eventos como este para otimização dos recursos e melhoria nas condições de trabalho dos agentes, transformando os itens apreendidos em um serviço de maior eficiência para a comunidade.