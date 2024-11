Demitido, ex-autor da Globo descarta retorno ao canal: “Prefiro a morte”

João Ximenes Braga, autor da novela Lado a Lado (2012), vencedora do prêmio Emmy Internacional de melhor telenovela de 2013, ao lado de Claudia Lage, causou repercussão nas redes sociais ao rasgar o verbo sobre uma polêmica nos bastidores da Globo.

Isso porque uma suposta nova regra nas cláusulas contratuais dos autores da emissora carioca teriam movido a revolta. Segundo informações do portal NaTelinha, entre as regalias, os escritores do departamento de dramaturgia teriam contrato fixo de um ano e receberiam valor integral pelo trabalho a ser executado após aprovação final da direção.

Através do X (antigo Twitter), João Ximenes Braga criticou: “Por que diabos alguém vai querer escrever novela nessas condições? Masoquismo? Fazer 90% do trabalho de graça contando com a sorte de cair nas graças de um ‘executivo’? Eu já estou fora desse jogo há muito tempo, mas na boa, prefiro lamber meio-fio”, disparou o ex-autor da Globo.

“Prefiro a morte”

João Ximenes, que também foi autor de Babilônia (2015), com Gilberto Braga (1945-2021) e Ricardo Linhares, ainda surpreendeu ao ter respondido acerca da possibilidade de escrever uma nova novela na Platinada, de onde foi dispensado em 2016. “Obrigado, mas prefiro a morte”, disparou, em interatividade com um seguidor.