Denúncias apontam manifestações e violações contra refugiados no Aeroporto de Guarulhos

No Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um cenário de sofrimento e violação de direitos humanos persiste. Em um áudio recente enviado ao ContilNet na tarde desta sexta-feira (22), uma mulher que prefere não ser identificada relata manifestações de imigrantes inadmitidos que, desesperados, clamam por refúgio e melhores condições de tratamento.

“Mesmo sem força, eu tenho que informar isso. Está tendo agora, dentro do aeroporto, uma manifestação dos estrangeiros. Eles estão clamando à Polícia Federal para que dê refúgio a eles. Isso não está me cheirando bem. Pode ser que haja retaliação por parte da polícia”, afirma a mulher no áudio. Ela destaca o temor de que a repressão policial intensifique o sofrimento dos refugiados.