Deputada Carol Dartora denuncia à PF ameaças de morte e ataques racistas recebidos por e-mail

A deputada federal Carol Dartora (PT-PR) denunciou que vem recebendo ameaças de morte, ofensas racistas e mensagens de ódio enviadas por e-mail desde meados de outubro.

Dartora, que representa o Paraná, informou que mais de 40 e-mails já chegaram com ameaças graves, incluindo frases como “vou derramar gasolina no seu corpo e colocar fogo” e insultos racistas como “macaca bandida.”

Em publicação nas redes sociais, a deputada expressou o impacto das ameaças em sua vida pessoal e profissional.

“Essa violência não me atinge sozinha; ela abala a paz dos que estão ao meu lado, daqueles que me amam, meus amigos e familiares, que vivem diariamente com o coração apertado, temendo pelo que pode me acontecer. Essa violência política é cruel, insuportável – e me adoece. A violência que enfrento é também uma violência contra a democracia, contra o direito de cada brasileira e brasileiro a um Brasil onde todos possam se expressar livremente, sem medo. Quando uma representante eleita é ameaçada pela cor de sua pele, pelo seu gênero, pela coragem de defender o que é justo, todos nós perdemos. Esse é um ataque ao sonho de uma sociedade onde ninguém precisa se esconder ou temer pela própria segurança.”