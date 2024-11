Deputado Fagner Calegário prestigia abertura da Copa Acre de Taekwondo 2024 

Na manhã deste domingo, 24 de novembro, o Deputado Estadual Fagner Calegário prestigiou a abertura da Copa Acre de Taekwondo 2024, um dos eventos mais aguardados no calendário esportivo do estado. Calegário foi o único parlamentar presente na cerimônia que contou com a presença de importantes autoridades do esporte, como o grão-mestre 7º Dan Rivanaldo Freitas, presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

Calegário, conhecido pelo incentivo ao esporte e projetos voltados às artes marciais, demonstrou mais uma vez seu apoio à modalidade. Mestre quarto dan em taekwondo, o deputado compartilhou seu carinho especial pela arte marcial que pratica desde jovem. “O taekwondo não é apenas um esporte, mas um estilo de vida que me ensinou disciplina, respeito e resiliência. Estar aqui hoje não é apenas uma honra, mas uma responsabilidade como representante do povo acreano e amante desta modalidade”, declarou Calegário.

Ao longo de seu mandato, o parlamentar tem se destacado por iniciativas que promovem o esporte como ferramenta de inclusão social, formação de caráter e geração de oportunidades para a juventude. “O esporte transforma vidas, e é nosso papel enquanto legisladores criar políticas públicas que incentivem a prática esportiva e valorizem nossos atletas e professores”, afirmou.

Calegário também aproveitou o evento para reforçar seu compromisso com o esporte: “Enquanto estiver na política, continuarei lutando pelo esporte, pela valorização das artes marciais e por políticas que fortaleçam nossos jovens atletas.”

A Copa Acre de Taekwondo 2024 segue ao longo do dia com as competições entre os atletas de todas as categorias. O evento reforça o potencial do Acre como formador de talentos e a importância de fomentar o esporte em todas as suas dimensões.