Deputado Nicolau participa de Encontro que conscientiza população sobre período de defeso na região do Juruá

Representando a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o primeiro secretário Nicolau Júnior participou do encerramento do I Encontro Período de Defeso da Regional do Juruá, na manhã desta quinta-feira, 7, em Cruzeiro do Sul.

O Encontro que foi realizado pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) tem o objetivo de conscientizar e orientar sobre o período de defeso, que é a época de reprodução das espécies, portanto, recuperação das populações e estoque pesqueiros, e compreende o período de 15 de novembro a 15 de março.

“O Imac tem esse papel importante de trabalhar a conscientização junto à população, mas criando alternativas. É isso que a gente está fazendo aqui hoje, junto aos pescadores e as populações ribeirinhas fortalecendo essa cultura da pesca aqui na região do Juruá”, explicou o presidente do Imac, André Hassem.

Neste período fica proibida pesca, comercialização e transporte de dez espécies de peixes. Esta é uma forma de salvaguardar as espécies e garantir que eles tenham tempo para se reproduzir.

“Estamos na região amazônica e precisamos cuidar, mas sabemos que isso também tem um custo muito caro. Tem alguns lugares do nosso estado muito distantes, em que a população ribeirinha tem a pesca como uma questão de sobrevivência, então esse é um momento de conscientização da população também, em especial para aqueles que levam a pesca como entretenimento, para que respeitem esse período”, destacou o deputado estadual Nicolau.

O deputado Luiz Gonzaga, que está como governador em exercício, também participou do evento e chamou a atenção para o importante apoio que o governo garante para o setor produtivo do estado, do menor ao maior produtor. “O Acre é um diamante que nós devemos cuidar. O governo Gladson Cameli tem apoiado a produção e este é um setor que tem crescido. Precisamos lembrar que é o trabalho dos produtores que coloca o alimento nas nossas mesas”, disse.

Representantes da Marinha do Brasil, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), Colônia dos Pescadores e da Prefeitura de Ipixuna(AM) também participaram do evento.