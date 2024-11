Dez consequências do retorno de Trump à Casa Branca

Os americanos elegeram o ex-presidente Donald Trump de volta ao cargo mais alto da nação quatro anos depois de ele ter incitado um motim no Capitólio para tentar impedir sua remoção do poder.

Sua eleição provavelmente colocará a democracia do país novamente sob um enorme estresse. Na última década, ele demonstrou ter pouco respeito pelos controles e balanços que definiram o governo americano desde o amanhecer da república. Agora, após a derrota da vice-presidente Kamala Harris para Trump, a nação enfrenta mudanças momentosas certas para atravessar linhas políticas e culturais. Os republicanos demonstraram força em todo o mapa e em toda a cédula eleitoral. Eles tomaram controle do Senado e podem manter a Câmara. Ganhar ambos daria a Trump uma fonte importante de poder legislativo.

Donald Trump será o 47.º presidente dos Estados Unidos. Foto: Evan Vucci/AP

Como foi durante o primeiro mandato de Trump, a nação está prestes a ser governada aos caprichos de um presidente com pouco interesse nos detalhes da política. Mas sob o governo que ele monta, questões importantes como direitos ao aborto, tributação, imigração e política externa serão fortemente pressionadas para a direita, não só através de legislação e ordens executivas, mas também pela nomeação inevitável de juízes favoráveis a Trump e, potencialmente, mais juízes da Suprema Corte.

Aqui estão 10 conclusões de uma eleição que novamente revoluciona a política americana

1) A democracia da América provavelmente será colocada sob uma tremenda tensão

Trump já procurou minar a independência do sistema judiciário. Durante seu primeiro mandato, exigiu lealdade pessoal de autoridades em todo o ramo executivo e demitiu aqueles que resistiram às suas exigências.

Agora ele retorna à Casa Branca com o conhecimento de como o sistema restringiu seus impulsos e com uma lista de funcionários mais dispostos a ajudá-lo a contornar normas de longa data.

Na última vez que assumiu o cargo, uma cultura de resistência surgiu de cantos que incluíam democratas, os funcionários do governo federal e até alguns de seus próprios nomeados. Desta vez, é improvável que ele eleve pessoas dispostas a falar contra ele. Seu círculo de aliados influentes agora inclui homens como o senador JD Vance, de Ohio, o vice-presidente eleito; o bilionário da tecnologia Elon Musk; e Robert F. Kennedy Jr., o teórico da conspiração que há muito duvida da ciência estabelecida das vacinas.

Trump será um presidente que já incitou violência política e prometeu usar o exército dos Estados Unidos contra seus oponentes domésticos, uma perspectiva que pode esfriar a resistência pública às suas ambições que ultrapassam limites.

2) O país, e seus aliados estrangeiros, estão preparados para uma grande reviravolta

Trump prometeu uma grande expansão de sua repressão à imigração durante seu primeiro mandato.

A relativa estabilidade em assuntos domésticos e internacionais nos últimos quatro anos está prestes a desaparecer, substituída por um presidente volátil que muitas vezes opera sem consideração pelo precedente nacional. Trump elogiou os líderes autoritários da China, Coreia do Norte e Rússia enquanto depreciava aliados democráticos americanos na Europa e Ásia. Se os Estados Unidos permanecerão parte da OTAN é uma questão em aberto. A ajuda à Ucrânia enquanto ela luta para combater a invasão da Rússia está em perigo. E o conflito no Oriente Médio terá um novo ator poderoso e imprevisível que não demonstrou interesse em acalmar as tensões. E então há as questões domésticas que mudarão drasticamente.

Trump fez campanha com sinalizações que diziam “deportem ilegais agora”. Ele prometeu uma tarifa de 20% sobre mercadorias importadas. Seus aliados disseram que uma administração Trump poderia restringir severamente ou tentar proibir o aborto.

E Trump terá a oportunidade de nomear — e ter um Senado controlado pelos republicanos para confirmar — ainda mais juízes federais e talvez mais juízes da Suprema Corte, se vagas surgirem. Isso garantiria o controle conservador do sistema judiciário por gerações.

3) Trump continua sendo a força política mais duradoura da nação. Trump enfrentou dúvidas sobre se seu apoio tinha um limite máximo, mas na terça-feira, 5, ele ultrapassou 50% em vários Estados decisivos. Kamala disse repetidamente que sua campanha foi projetada para “virar a página” da política da era Trump. Agora, a história de Trump pode ter mais anos pela frente. Enquanto o partido do ex-presidente perdeu ou teve desempenho inferior em todas as eleições importantes desde que ele venceu em 2016, ele permaneceu a força mais poderosa na política americana. Ele superou todo republicano que o desafiou, e o Democrata que conseguiu derrotá-lo em 2020 definiu muito de sua presidência como sendo um antídoto para Trump.

Enquanto isso, Trump foi indiciado criminalmente quatro vezes e condenado uma vez. Foi considerado responsável por agressão sexual, mentiu o suficiente para manter um exército de verificadores de fatos empregados e passou os últimos dias de sua campanha dando palco para piadas racistas e usando linguagem ameaçadora contra seus oponentes políticos, um dos quais ele sugeriu que deveria ter armas atirando nela.

Americanos suficientes ignoraram tudo isso para mandá-lo de volta à Casa Branca.

4) Kamala Harris não conseguiu se distanciar de Joe Biden

A vice-presidente Kamala Harris conduziu uma campanha disciplinada e livre de controvérsias, mas lutou para se distanciar da administração impopular na qual ela desempenhou um papel de liderança.

As recriminações do fraco desempenho de Kamala serão rápidas para o presidente Biden, que, apesar de suas conquistas legislativas, permaneceu impopular com os eleitores. Os americanos amplamente o consideraram muito velho para um segundo mandato e o viram como um pobre administrador da economia e da fronteira sul do país.

Por mais de um ano, os principais democratas, incluindo Kamala, rejeitaram o que os eleitores do partido estavam dizendo: O octogenário Biden não deveria concorrer novamente.

Enquanto Kamala impulsionou o bilhete de volta à disputa após substituir Biden, ele permaneceu um obstáculo político. Ela lutou para articular como ela seria diferente, e Biden provou ser um substituto tão instável que os democratas se encolhiam sempre que ele se aventurava na campanha eleitoral.

Se as dificuldades de Kamala vieram mais de suas decisões ou da situação que Biden deixou para ela será um assunto de debate acirrado enquanto os democratas trocam acusações de culpa nos próximos dias, semanas e meses.

5) A América continuará esperando por uma presidente mulher

Hillary Clinton fez da perspectiva de quebrar o que ela uma vez chamou de “o teto de vidro mais alto e mais difícil” um ponto central de sua campanha de 2016. Esperando vencer, ela realizou seu evento na noite das eleições no Javits Center em Nova York, sob um teto de vidro real.

Kamala não fez do seu gênero ou da sua raça — ela é filha de um pai jamaicano e de uma mãe do sul da Ásia — central para sua campanha abreviada enquanto buscava desqualificar Trump e se apresentar como a face de uma nova geração de liderança.

Nenhuma abordagem funcionou contra Trump.

6) Os julgamentos criminais federais de Trump estão em perigo

O Departamento de Justiça de Trump provavelmente abandonará as acusações federais contra ele em seus casos de documentos classificados e interferência eleitoral.

Ele já disse que demitiria Jack Smith, o conselheiro especial que liderou as investigações e processos federais contra o ex-presidente nos últimos dois anos. Não há muita dúvida de que um procurador-geral nomeado por Trump abandonaria as acusações logo após ser confirmado.

Trump ainda enfrenta uma audiência de sentença este mês em Manhattan por suas condenações por crime neste outono, embora como isso pode mudar agora que ele é presidente-eleito permanece a ser visto.

7) Trump terá um Senado republicano, e possivelmente uma Câmara republicana

Os republicanos controlarão o Senado e podem manter a Câmara, embora isso permaneça indefinido e pode não ser decidido por dias.

Um trunfo republicano daria a Trump liberdade para levar adiante suas políticas e deixaria os democratas incapazes de montar o tipo de investigações congressionais que frequentemente descobrem revelações politicamente prejudiciais.

Ao contrário de quando Trump entrou no cargo em 2017, ele herdará um Congresso cheio de membros à sua imagem que endossam seu estilo e política. Enquanto a maioria republicana no Senado ainda tem dois moderados em Susan Collins, do Maine, e Lisa Murkowski, do Alasca, Trump pode não precisar de seus votos para passar políticas de direita abrangentes no novo Senado.

A disputa pelo controle da Câmara continua sendo uma batalha de gangorra, com corridas-chave na Califórnia, Oregon e Washington ainda sem resultado. Os democratas quase certamente virarão alguns assentos republicanos, mas as dificuldades de Kamala na Pensilvânia industrial e em Michigan custarão ao seu partido — e poderiam possivelmente preservar a escassa maioria republicana na câmara baixa.

8) Uma breve era de bons sentimentos acabou para os democratas

Quando Biden finalmente foi forçado a sair após sua fraca performance no debate, o partido teve um momento coletivo de alegria enquanto se unia em torno de Kamala.

Por pouco mais de 100 dias, houve pouca dissidência enquanto ela executava uma campanha sem controvérsias e com poucos erros evidentes. A arrecadação de fundos disparou, e o partido comemorou enquanto ela construía uma coalizão que se estendia de Liz Cheney a Bernie Sanders.

Mas não há nada como um fraco desempenho eleitoral para acender uma guerra civil intrapartidária.

9) O país inteiro se moveu para a direita

Trump ganhou a Flórida por aproximadamente 13 pontos porcentuais — 10 a mais do que em 2020. O Texas também se moveu 10 pontos a seu favor. Ele ganhou Ohio por cerca de 11 pontos, três a mais que em 2020.

Os Estados democratas mudaram, também. Nova York se moveu 13 pontos em direção a ele, e a Virgínia mudou seis pontos em sua direção.

O ex-presidente conseguiu isso enquanto conduzia uma campanha errática e às vezes abertamente racista — marcada por duas tentativas de assassinato — que argumentava que Biden e Kamala eram responsáveis pela inflação pós-pandemia e por uma abordagem impopular à imigração. Ao mesmo tempo, Trump apostou alto em propaganda anti-transgênero enquanto alertava que as elites democratas tinham desprezo por seus apoiadores.

Kamala e outros democratas escolheram em grande parte não responder aos ataques culturais de Trump, acreditando que os direitos ao aborto motivariam o suficiente os eleitores para derrotá-lo novamente.

Mas mesmo que Trump tenha nomeado os juízes que ajudaram a derrubar Roe versus Wade, a raiva que impulsionou vitórias surpreendentemente grandes para os democratas não levou a resultados semelhantes quando o próprio Trump estava na cédula eleitoral.

10) A América rural ficou ainda mais republicana

Quando Kamala nomeou o governador Tim Walz de Minnesota como seu companheiro de chapa, parte de sua missão era servir como seu embaixador para as áreas rurais, onde os eleitores presumivelmente estariam familiarizados com sua persona de técnico de futebol e apreciariam sua criação em uma pequena cidade de Nebraska.

Isso não retardou a corrida da América rural para Trump.

Walz passou muito de seu tempo fazendo campanha em pequenas cidades enquanto deixava as grandes arenas nos principais mercados para Kamala. Os democratas falaram abertamente sobre uma campanha de “perder por menos” nas áreas rurais dos Estados de campo de batalha, mas no final eles perderam pelo mesmo ou mais enquanto não recuperavam terreno suficiente nos condados suburbanos — e perdendo parte de sua vantagem nas principais cidades.