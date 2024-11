Dia do Contador, isenção de taxas jurídicas e mais: veja novo pacote de leis sancionado pelo Governo

A governadora, em exercício, Mailza Assis publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (01), a sanção de um pacote de leis aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Entre as leis mencionadas, fica instituído no calendário oficial do Estado, o “Dia do Contador Público”, a ser comemorado, anualmente, dia 8 de novembro. Na data, poderão ser promovidas atividades voltadas à valorização, conscientização e promoção da importância do trabalho do contador público para a gestão financeira e orçamentária do setor público, incluindo seminários, palestras e eventos educacionais.

Também fica instituído o Dia Estadual do Agente Socioeducativo, a ser comemorado, anualmente, no dia 4 de outubro.

O Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS foi alterado.

E a isenção de taxas e emolumentos de tradução juramentada pública para beneficiários da gratuidade judiciária.

Confira o novo pacote de leis aprovado e divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE):