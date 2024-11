Funcionários do Inove, um salão de beleza de Rio Branco, viralizaram ao entrar no clima do Halloween, ou Dia das Bruxas, comemorado nos Estados Unidos nesta semana, e atenderem os clientes fantasiados.

A ideia gerou elogios de clientes e seguidores da página do salão nas redes sociais.

“Atendimento diferenciado”, escreveu uma.

“Vocês estão assombrosamente lindos”, disse outra.

Veja o vídeo: