Dodô e Alex Telles são convocados para a seleção brasileira

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (15), os laterais Dodô e Alex Telles. Eles se juntam ao restante da delegação que vai enfrentar o Uruguai na próxima terça-feira (19), às 21h45, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Dodô terá sua primeira oportunidade na era Dorival Júnior. Já presente em convocações anteriores, ele já estava no radar do atual treinador da seleção brasileira neste processo de renovação da lateral direita. Ele chega para substituir Vanderson, que recebeu cartão amarelo durante o empate contra a Venezuela e terá que cumprir suspensão automática.

Dodô agora briga com Danilo por um lugar no time titular da canarinho. A tendência é que o veterano comece a partida contra o Uruguai por já estar com o grupo há mais tempo.

Já Alex Telles vai substituir Guilherme Arana, que sofreu uma entorse no tornozelo direito no treino de terça-feira (12) em Belém. Algo muito parecido com o que aconteceu na Data-Fifa de outubro. Afinal, o jogador do Botafogo também foi chamado com urgência após o atleta do Atlético-MG se lesionar novamente e não conseguir defender a Canarinho contra Chile e Peru.

Alex Telles e Dodô devem chegar em Salvador ainda nesta sexta-feira. Aliás, a delegação brasileira também chegou na capital baiana nesta sexta e vai começar sua preparação para o duelo contra o Uruguai neste sábado (16).

O Brasil é o terceiro colocado na tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo. Contudo, pode cair para o quarto lugar, já que o Uruguai ainda enfrenta a Colômbia, nesta sexta, em Montevidéu.