Domingo quente e abafado marca o tempo no Acre; previsão inclui chuvas pontuais

O domingo no Acre será marcado por um clima quente e abafado em todas as regiões, com sol predominando durante boa parte do dia, intercalado por períodos de nebulosidade e chuvas pontuais. A previsão, feita pelo meteorologista Davi Friale, aponta a possibilidade de chuvas localmente fortes, especialmente em algumas áreas do centro-oeste e sul do estado, incluindo a capital Rio Branco e regiões adjacentes.

Na capital, os termômetros devem variar entre 22°C e 34°C, com umidade relativa do ar mínima entre 40% e 50% à tarde, enquanto pela manhã ela pode alcançar 100%. Ventos fracos vindos do norte e com variações de noroeste e nordeste contribuirão para o calor abafado característico do período de transição entre a primavera e o início da estação chuvosa no Acre.

Tendências Climáticas e Cenário Geral

Novembro marca o início do período chuvoso na região amazônica, e os meteorologistas apontam uma tendência de precipitações levemente acima da média histórica para os próximos meses, principalmente até abril de 2025. Apesar disso, não há previsão de eventos extremos como cheias ou transbordamentos alarmantes dos rios que cortam o estado.

Em outubro, o Acre já registrou um volume de chuvas acima da média em várias localidades, incluindo Rio Branco, onde a precipitação acumulada foi de 156,2mm, 8,5% acima da média mensal.

Além disso, o mês de novembro traz um fenômeno interessante: o sol nasce mais cedo na região. Em Rio Branco e outros municípios próximos, o nascer do sol ocorre antes das 5h, fenômeno único no ano para essas localidades.

Previsão por Região

Leste e Sul do Acre (Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e adjacências):

Tempo quente e abafado, com chuvas pontuais e média probabilidade de serem intensas.

Umidade relativa do ar mínima: 40% a 50% à tarde; máxima: 90% a 100% ao amanhecer.

Temperaturas: Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre : mínimas de 22°C a 24°C e máximas de 32°C a 34°C. Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus : mínimas de 22°C a 24°C e máximas de 33°C a 35°C. Plácido de Castro e Acrelândia : mínimas de 23°C a 25°C e máximas de 31°C a 33°C. Sena Madureira e Manuel Urbano : mínimas de 23°C a 25°C e máximas de 31°C a 33°C.



Centro e Oeste do Acre (Cruzeiro do Sul, Tarauacá e adjacências):

Sol entre nuvens e chuvas pontuais, que podem ser intensas.

Umidade relativa do ar mínima: 50% a 60% à tarde; máxima: 90% a 100% ao amanhecer.

Temperaturas: Tarauacá e Feijó : mínimas de 23°C a 25°C e máximas de 33°C a 35°C. Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves : mínimas de 23°C a 25°C e máximas de 30°C a 32°C. Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão : mínimas de 23°C a 25°C e máximas de 31°C a 33°C.



Com o calor intenso e a possibilidade de chuvas fortes, é importante que a população tome cuidados básicos. Mantenha-se hidratado ao longo do dia e evite exposição ao sol nos horários de pico de calor (entre 10h e 16h).