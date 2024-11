Durante briga, adolescente cai, bate a cabeça e tem convulsão; Polícia Civil investiga caso

Nas imagens, é possível ver dois adolescentes, de 13 e 14 anos, discutindo enquanto outras pessoas gritam. Em seguida, os dois entram em luta corporal e a vítima acaba caindo no chão, batendo a cabeça e entrando em convulsão. O suspeito foge do local enquanto outros adolescentes tentam levantar o colega e pedem que ele “pare”, achando que se tratava de uma encenação. Logo após, um deles pede para que alguém busque água.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade de pronto atendimento médico da cidade, sendo liberada no mesmo dia. Apesar de rumores nas redes sociais sobre a suposta morte do jovem, as autoridades confirmaram que essa informação é falsa.