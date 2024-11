Durante velório, Petecão fala sobre amizade com Flaviano: “Lamentei muito a morte dele”

O senador da República, Sérgio Petecão, do Partido Social Democrático (PSD), também se fez presente no velório de Flaviano Melo, na manhã deste sábado (23), no Palácio Rio Branco.

“Sou suspeito para falar de Flaviano, pois além de um parceiro na política era meu amigo pessoal. Tinha um carinho muito grande por Flaviano, tivemos oportunidade de ser deputado federal juntos e ele era uma referência para nós”, disse.

O senador também falou sobre o impacto sentido pelo falecimento do amigo. “Eu senti, lamentei muito a morte dele, e espero que ele possa descansar em paz, gosto muito dele”, encerrou.

