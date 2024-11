Elevador recém-inaugurado no Arena da Floresta será interditado após pane com nove crianças dentro

Um elevador recém-inaugurado na Arena da Floresta, em Rio Branco, deverá ser interditado para passar por uma vistoria após um incidente que ocorreu durante a partida entre Flamengo e Santa Cruz, neste domingo (24). A informação foi confirmada pelo tenente Luciano, que relatou os detalhes do ocorrido ao site ContilNet.

Segundo o tenente, nove crianças estavam no elevador quando ele apresentou uma pane e ficou travado.

“O elevador travou com as nove pessoas dentro, mas um técnico aqui do local conseguiu fazer a abertura com uma chave extra”, explicou Luciano. Apesar do susto, ninguém ficou ferido no incidente.

VEJA MAIS: Torcedores entram em pânico ao ficarem preso em elevador no estádio Arena da Floresta

O tenente também afirmou que o elevador havia passado por uma vistoria antes de ser colocado em funcionamento, o que levanta questionamentos sobre a manutenção e a segurança das novas instalações. A interdição para a vistoria será uma medida preventiva para garantir que o problema seja investigado e que o elevador esteja seguro para uso futuro.