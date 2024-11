A presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, é a entrevistada do podcast Em Cena, do ContilNet, nesta segunda-feira (18).

O bate-papo ao vivo será conduzido pelo jornalista Everton Damasceno, a partir das 18h, no canal do ContilNet Notícias no YouTube.

Taynara, que é policial militar, está no comando do Detran Acre desde a primeira gestão do governador Gladson Cameli, em 2021.