Em clima de torcida, Gladson Cameli e filho curtem final do Flamengo na Copa do Brasil

O governador Gladson Cameli aproveitou a tarde de domingo em grande estilo ao lado do filho Guilherme, ambos uniformizados com a camisa do Flamengo. Durante o intervalo da partida decisiva entre Flamengo e Atlético Mineiro, Gladson compartilhou uma foto em clima de torcida, mostrando a paixão pela camisa rubro-negra.

Em um ambiente descontraído, pai e filho curtiram juntos o jogo, num daqueles momentos que misturam emoção e tradição familiar. A torcida flamenguista marcou presença e rendeu muitos comentários dos seguidores, que elogiaram a conexão entre os dois e a paixão em comum. Seja o resultado qual for, o momento já valeu como uma vitória para Gladson e Guilherme, que mostraram a força da Nação Flamenguista.

