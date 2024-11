PM captura 8 criminosos, apreende armas jogadas em rio e frustra ataque de facções

Na manhã desta quarta-feira (20), o 8º Batalhão da Polícia Militar, em parceria com o BOPE e o Ministério Público, deflagrou a operação “Sena Segura”, que resultou na prisão de oito suspeitos, apreensão de armas e munições, e a contenção de um novo ataque planejado por facções criminosas no município.

Fruto de um trabalho de inteligência e monitoramento das atividades criminosas no bairro Segundo Distrito, a operação foi desencadeada após investigações do Núcleo de Inteligência, que apurava recentes homicídios e tentativas de homicídio na região. Durante a madrugada, informações indicaram que um novo confronto estava prestes a ocorrer, o que acelerou a mobilização das equipes policiais.

Na ação, quatro suspeitos armados foram interceptados enquanto se deslocavam pelo Rio Caeté. Ao perceberem a abordagem, os criminosos tentaram se desfazer das armas, jogando-as no rio. No entanto, os policiais realizaram mergulhos no local e conseguiram recuperar três armas de fogo.

Como resultado, a operação culminou na prisão de oito integrantes de organizações criminosas, apreensão de três armas de fogo e 17 munições, impedindo assim que novos atos de violência ocorressem na cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a operação reafirma o compromisso das forças de segurança em combater a criminalidade e garantir a tranquilidade da população.