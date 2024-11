Em menos de um ano, Acre já registra quase 500 casos de febre oropouche, diz boletim

O Boletim Epidemiológico das Arboviroses da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), referente a semana 36, divulgada na última semana, revelou que o estado já confirmou 472 casos de oropouche somente em 2024, até o mês de novembro.

Isso representa um aumenta de 686% se comparado com todos os casos registrados em 2023, quando foram confirmados apenas 60 casos. O boletim revelou ainda que apenas um município do Acre – Santa Rosa do Purus – não registrou casos da doença no estado.

A Sesacre testou 2.216 amostras em 2024 e confirmou apenas 1 morte pela doença, a de um recém-nascido, infectado ainda na barriga da mãe e diagnosticado com microcefalia.

O que é febre oropouche?

A febre oropouche é uma doença infecciosa aguda e é causada pelo vírus de mesmo nome. Além disso, a doença é causada por um arbovírus.

Quais são as causas da febre oropouche ?

A febre oropouche ocorre em dois ciclos, o silvestre e o urbano. No ciclo silvestre, geralmente, costuma infectar macacos e bichos-preguiça, além de aves silvestres. Seus transmissores na natureza são os mosquitos como Aedes serratus (Pará) e Coquillettidia venezuelensis (Trinidad).

No ciclo urbano, o único hospedeiro é o ser humano e ela normalmente é transmitida pelo Culicoides paraensis, também conhecido como borrachudo ou maruim.

Quais são os sintomas da febre oropouche?

Os principais sintomas da febre oropouche são:

– febre;

– calafrios;

– dor de cabeça;

– dor nas articulações;

– náuseas.

Quais são as formas de tratamento da febre oropouche?

O tratamento da febre oropouche consiste no uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Em casos graves da febre de Oropouche, pode ser necessária uma terapia antiviral que utiliza um fármaco chamado ribavirina.