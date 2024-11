Em visita ao viaduto da AABB, Bocalom diz que decisão de Dino ‘travou’ recursos da obra

O prefeito Tião Bocalom vistoriou a obra do Viaduto Mamed Bittar, na rotatória da AABB, nesta segunda-feira (4).

Em entrevista coletiva, o prefeito declarou que os recursos federais destinados à obra – emendas do senador Marcio Bittar (União Brasil), enquanto era relator do orçamento-geral no Governo Bolsonaro – foram ‘travadas’ em razão da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino.

Dino manteve suspensa a execução de emendas parlamentares de comissão (RP8) e de valores remanescentes de emendas de relator (RP9).

“Infelizmente, o recurso do RP9 em Brasília, tá todo travado, o ministrou [Dino] mandou travar tudo, apesar da gente ter o convênio assinado, empenhado, mas só fizemos a primeira liberação”, disse.

Bocalom destacou que para manter a obra em andamento, precisou alocar recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco.

“Para que a obra não parasse, nós estamos gastando recursos próprios. Demos ordem para que a empresa possa continuar trabalhando, de acordo como as faturas forem acontecendo, a gente vai pagando. Porque o nosso negócio é continuar essa obra, que não pode parar. É uma obra estratégica para a mobilidade urbana”, completou.

Ao todo, de recursos próprios, a prefeitura já desembolsou cerca de R$ 4 milhões. A princípio, a emenda de Bittar é de R$ 25 milhões e deverá ser entregue no 2º semestre de 2025.