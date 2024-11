Embalagem de bonecas de ‘Wicked’ direcionam para site pornô por engano

A marca de brinquedos Mattel incluiu erroneamente o link para um site de conteúdo adulto na caixa de suas bonecas feitas para o filme “Wicked”. Ao invés do oficial WickedMovie.com, a empresta lista Wicked.com, endereço web de uma produtora de filmes pornográficos.

A falha ocorreu em bonecas da personagem Elphaba, papel de Cynthia Erivo, assim como de Glinda, vivida pela diva pop Ariana Grande. A empresa se manifestou no domingo (10) em relação ao equívoco.

“A Mattel foi informada de um erro de impressão na embalagem das bonecas da coleção ‘Wicked’, vendidas principalmente nos Estados Unidos, que pretendia direcionar os consumidores para a página oficial WickedMovie.com. Lamentamos profundamente este erro infeliz e estamos tomando medidas imediatas para corrigi-lo. Os pais estão avisados de que o site incorreto, impresso erroneamente, não é apropriado para crianças. Consumidores que já possuem o produto são aconselhados a descartar a embalagem do produto ou ocultar o link e podem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Mattel para mais informações”.

A primeira parte de “Wicked” chega aos cinemas brasileiros no dia 21 de novembro. O filme é inspirado pelo premiado musical da Broadway, de mesmo nome, que, por sua vez, é inspirado em “O Mágico de Oz”.

O orçamento de “Wicked”, US$ 145 milhões -cerca de R$ 837 milhões- se compara ao de outras mega produções como “Barbie”, de 2023. A campanha de marketing da Universal inclui publicidade para vários público e faixas etárias diferentes. Além das bonecas Mattel, foram feitas uma colaboração de maquiagem com a marca MAC e bebidas temáticas com a rede Starbucks.