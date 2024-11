Emocionados, amigos e familiares recebem esposa de Flaviano no aeroporto de Rio Branco

A esposa de Flaviano Melo, presidente estadual do MDB, Luciana Videl, foi recebida por amigos, familiares e correligionários do partido na noite desta quarta-feira (22) no Aeroporto Internacional de Rio Branco.

A chegada foi marcada por emoção e demonstrações de apoio em um momento de luto pelo falecimento do político. Lideranças políticas, integrantes do MDB e amigos próximos expressaram solidariedade à família.

Flaviano Melo, que foi prefeito de Rio Branco, governador do Acre e deputado federal, faleceu na última terça-feira (21). O velório acontecerá no Palácio Rio Branco, na madrugada deste sábado (23).

Veja vídeo e fotos: