Empresa internacional de energia está prestes a concluir lote no Acre; investimento é de quase R$ 500 milhões

A EDP Brasil, uma das maiores empresas de energia do mundo, deve concluir em breve um lote de distribuição entre Rondônia e o Acre. A informação foi confirmada pelo pelo presidente da companhia na América do Sul, João Marques da Cruz, durante entrevista à Folha de SP.

Em 2022, a EDP conseguiu a licença de instalação do Instituto do Meio Ambiente do Acre (IMAC) para a construção da subestação Tucumã e do seccionamento da Linha de Transmissão 230 kV Abunã-Rio Branco C2, que compõem parte do Lote 1 do Leilão Aneel de 01/2021.

Iniciadas em junho do mesmo ano, o investimento total da Empresa no Lote 1, que inclui, ainda, a ampliação das subestações de Abunã e Rio Branco, e a construção da LT 230 kV Abunã-Rio Branco C3, que estão em processo de licenciamento, foi de R$ 483 milhões.

“Todos os nossos investimentos são de transição energética, e nós investimos em três atividades: transmissão, geração e distribuição. Transmissão é essencial, porque, se não houver linhas de transmissão que ligam os locais de geração verde, no Nordeste, aos locais de consumo, que estão basicamente no Sudeste, essa energia será mal aproveitada. Hoje, temos quatro lotes em construção: um que liga o Acre a Rondônia, que está praticamente concluído, e os outros três, no Piauí e entorno, que estamos iniciando”, disse à Folha.

O que muda?

Quando recebeu a licença do IMAC, em 2022, a EDP destacou que o novo lote iria trazer robustez à infraestrutura de energia elétrica do Acre e de Rondônia, ‘beneficiando também a população desses Estados, além de gerar mais de 846 empregos diretos’.

“A construção do empreendimento contribuirá para o sistema de transmissão de energia e atendimento de carga, garantindo a segurança energética na cidade de Rio Branco (AC) e, posteriormente, em outras localidades, como Acrelândia, Plácido de Castro, Senador Guiomard (AC) e Porto Velho (RO)”, disse a empresa na época.

A subestação Tucumã tem capacidade instalada de 300 MVA, além de um transformador reserva de 150 MVA. A EDP estima uma receita anual permitida (RAP) adicional de R$ 38,6 milhões a partir da integração do Lote 1 ao Sistema Interligado Nacional (SIN).